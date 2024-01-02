Ocak ayı sebzeleri ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze ve meyve yenir?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:59

Kış ayları, soğuk iklimin etkisiyle birçok sebze ve meyvenin sofralara renk kattığı zamanlardır. Ocak ayı da bu taze ve besleyici ürünlerle dolu bir döneme işaret eder. İşte, ocak ayında tüketilebilecek bazı sebzeler ve meyveler...

Sebzeler

Lahana: Lahana, kışın en dayanıklı sebzelerden biridir. Beyaz lahana, kırmızı lahana veya savoy lahanası gibi çeşitleriyle çeşitlilik sunar.

Pırasa: Pırasa, ocak ayında taze ve lezzetli bir sebzedir. Çorbalara, sote yemeklere veya fırın yemeklerine ekleyebilirsiniz.

Brokoli: Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan brokoli, vitamin ve minerallerle doludur.

Karnabahar: Beyaz veya mor renkte olan karnabahar, sağlıklı bir sebze seçeneğidir. Sote, haşlama veya fırınlanmış olarak tüketilebilir.

Brüksel Lahanası: Küçük boyutlarıyla tanınan brüksel lahanası, bol miktarda lif ve C vitamini içerir.

Meyveler

Portakal: Kış aylarının baş tacı olan portakal, C vitamini deposudur. Taze sıkılmış portakal suyu veya dilimlenmiş portakal şeklinde tüketebilirsiniz.

Greyfurt: Greyfurt, tatlı ve ekşi lezzetiyle kahvaltılarda tercih edilebilir. Ayrıca diyet lifi açısından zengindir.

Mandalina: Ocak ayında meyve tezgahlarını süsleyen mandalina, kolay taşınabilir ve pratik bir atıştırmalıktır.

Elma: Kış aylarında taze elma bulmak mümkündür. Lif, vitamin ve antioksidanlarla dolu olan elmayı çiğ ya da tatlılarda kullanabilirsiniz.

Armut: Armut, kış meyvelerinden biridir ve tatlı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.