Osmanlı mutfağından eşsiz bir lezzet: Mutancana tarifi

Tatlı ve tuzlunun dengeli birleşimiyle öne çıkan mutancana, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en dikkat çekici tariflerden biridir. Kuzu eti, kuru meyveler ve bal ile hazırlanan bu yemek, özellikle özel davet sofralarında sunulan gösterişli lezzetler arasında yer alır.

MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 avuç kuru kayısı

1 avuç kuru erik

1 avuç kuru üzüm

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını bir tencerede eritin ve doğranmış soğanı ekleyerek kavurun. Ardından kuzu etini ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Üzerine sıcak su ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Etler piştikten sonra kuru kayısı, erik ve üzümü ekleyin.

Bal ve baharatları ilave ederek birkaç dakika daha pişirin. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra ocaktan alın.