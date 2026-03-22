Osmanlı mutfağından sofralara: Şehzade kebabı tarifi

Lezzeti kadar sunumuyla da öne çıkan şehzade kebabı, özellikle özel davetlerde tercih edilen pratik ama etkileyici bir ana yemek alternatifi sunar. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, klasik kebaplara farklı bir dokunuş katmak isteyenler için ideal.

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patlıcan

2 adet patates

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup dilimleyin ve acısının çıkması için tuzlu suda bekletin. Patatesleri de halka halka doğrayıp hafifçe kızartın.

Bir tavada sıvı yağ ile doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salça ve baharatları ilave edip karıştırın.

Fırın kabına önce patlıcan ve patatesleri dizin. Üzerine etli harcı ekleyin. Domates ve biberleri yerleştirip sıcak suyu ilave edin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.