Osmanlı mutfağının gözdesi: Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

Adını Osmanlı padişahından alan hünkar beğendi, klasik Türk mutfağının en özel ana yemeklerinden biri olarak biliniyor. Közlenmiş patlıcanla hazırlanan beğendisi ve lokum gibi pişmiş etiyle özellikle misafir sofralarında tercih edilen bu tarif, doğru püf noktalarıyla hazırlandığında adeta bir şölene dönüşüyor. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz hünkar beğendi tarifi…

HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et için:

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1,5 su bardağı sıcak su

Beğendi için:

3 adet büyük patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Etler tencerede kendi suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Yağ ve doğranmış soğan eklenerek soğanlar pembeleşene kadar pişirilir. Domates salçası ilave edilir, tuz ve karabiberle tatlandırılır. Sıcak su eklenerek etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir.

Beğendi için patlıcanlar közlenir, kabukları soyulur ve ince ince doğranır. Ayrı bir tencerede tereyağı eritilir, un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Süt yavaş yavaş eklenir ve sürekli karıştırılarak pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Doğranmış patlıcanlar eklenir, tuzla tatlandırılır ve son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ilave edilerek karıştırılır.

Servis aşamasında beğendi tabağın tabanına yayılır, üzerine sıcak et yerleştirilerek servis edilir.