Osmanlı mutfağının incisi: Güllaç tarifi

Osmanlı mutfağının asırlık tatlarından biri olan güllaç, özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarının baş tacıdır. İncecik nişasta yapraklarının süt ve şekerle buluştuğu, gül suyu ve nar taneleriyle süslendiği bu hafif tatlı, hem damaklarda hem de gözlerde şölen yaratır. Sade hazırlanabileceği gibi ceviz, fındık veya antep fıstığıyla da zenginleştirilebilir.
GÜLLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 10 yaprak güllaç
- 2 litre süt
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı gül suyu
- Süslemek için nar taneleri ve toz Antep fıstığı
Yapılışı
- Sütü hazırlayın: Sütü tencereye alın, şekeri ekleyip karıştırarak ısıtın. Kaynamasına gerek yok, ılıktan biraz sıcak olması yeterli.
- Güllaç yapraklarını ıslatın: Geniş bir tepsiye güllaç yaprağını yerleştirin, üzerine sıcak sütten gezdirin. Her yaprak için aynı işlemi tekrarlayın.
- Aralarına ceviz serpiştirin: Beşinci yapraktan sonra araya ceviz serpiştirin. Kalan yaprakları aynı şekilde sütle ıslatmaya devam edin.
- Gül suyu ekleyin: Son yaprağın üzerine gül suyunu gezdirin.
- Dinlendirin ve süsleyin: Tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Servis öncesi nar taneleri ve Antep fıstığıyla süsleyin.