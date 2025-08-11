Osmanlı mutfağının incisi: Güllaç tarifi

Osmanlı mutfağının asırlık tatlarından biri olan güllaç, özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarının baş tacıdır. İncecik nişasta yapraklarının süt ve şekerle buluştuğu, gül suyu ve nar taneleriyle süslendiği bu hafif tatlı, hem damaklarda hem de gözlerde şölen yaratır. Sade hazırlanabileceği gibi ceviz, fındık veya antep fıstığıyla da zenginleştirilebilir.

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler

10 yaprak güllaç

2 litre süt

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için nar taneleri ve toz Antep fıstığı

Yapılışı