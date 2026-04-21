Osmanlı sarayından günümüze bir klasik: Tam ölçülü, sünger gibi Revani tarifi...

Pek çok kişinin evde yaparken "Şerbeti tam çekmedi" veya "Keki çok sert oldu" diyerek çekindiği Revani'nin sırrı, yumurta ile şekerin çırpılma süresinde ve şerbet-kek ısısının doğru ayarlanmasında gizlidir. Doğru teknikle buluştuğunda, her lokmada ağızda eriyen o kusursuz dokuya ulaşmak işten bile değil. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Sünger Kek İçin:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş limon kabuğu (Beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin, acılık verebilir)

Tam Ölçülü Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu

Süslemek İçin:

Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı veya kaymak

ADIM ADIM SARAY USULÜ REVANİ

Revani'nin en önemli sırrı, kekin ılık, şerbetin ise tamamen soğuk olmasıdır. Bu yüzden işe şerbeti hazırlamakla başlayın. Tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 10-12 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve tamamen soğuması için kenara alın.

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri, karışım köpük köpük olup beyazlaşana (mayonez kıvamına gelene) dek mikserle en az 5 dakika kesintisiz çırpın. Kekin sünger gibi olmasının anahtarı bu aşamadır.

Köpüren karışıma sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek mikserin en düşük devrinde, sadece malzemeler karışana kadar çok kısa bir süre çırpın.

İrmik, un, vanilya ve kabartma tozunu bir süzgeçten geçirerek karışıma eleyin. Limon kabuğu rendesini de ilave edin. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayı bırakın; bir spatula yardımıyla hamuru alttan üste doğru nazikçe katlayarak (söndürmeden) karıştırın.

Altını hafifçe yağladığınız orta boy bir fırın kabına (dikdörtgen borcam çok uygundur) harcı dökün ve üzerini düzleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri nar gibi kızarana dek (yaklaşık 30-35 dakika) fırının kapağını hiç açmadan pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin ilk kaynar sıcağının gitmesi için oda sıcaklığında tam 5 dakika bekletin. Ardından keki dilediğiniz büyüklükte dilimleyin (şerbeti daha iyi çeker) ve tamamen soğumuş olan şerbeti, kepçeyle yavaş yavaş kekin her yerine gezdirin.

Revani şerbeti çok hızlı çeker ancak lezzetinin tam oturması için en az 2-3 saat (vaktiniz varsa bir gece) dinlendirin. Üzerini Hindistan cevizi veya birer kaşık kaymakla süsleyerek servis yapın.