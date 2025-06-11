ÖSYM sınavları giriş belgesi, başvuru ve sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM ais ekranına şifre ile giriş yapılmaktadır. Peki, ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM nasıl yenilenir?

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunu öğrenmek için adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken ÖSYM sayfasına giriş yapmak için şifresini unutanlar da yeni şifre almanın yolunu araştırıyor. ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. Peki, ÖSYM şifre sıfırlama nasıl yapılır? Şifre değiştirme, şifre öğrenme nereden yapılır?

ÖSYM AİS ŞİFRESİNİ UNUTTUM!

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

ÖSYM ŞİFRE GÜNCELLEME- DEĞİŞTİRME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.