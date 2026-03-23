Özel günlerin vazgeçilmezi: Kestaneli pilav nasıl yapılır?

Türk mutfağının en özel pilav tariflerinden biri olan kestaneli pilav, içindeki kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kestane ile klasik pilavdan ayrılır. Özellikle yılbaşı ve özel gün sofralarında sıkça yer alan bu lezzet, hem görünümü hem de tadıyla dikkat çeker. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza farklı bir dokunuş katabilirsiniz.

KESTANELİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

200 gram kestane

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Tuz

KESTANELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinci tuzlu ılık suda yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından yıkayıp süzün.

Kestanelerin kabuklarını çizerek haşlayın ve kabuklarını soyun. Tereyağını tencerede eritin, dolmalık fıstıkları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kestaneleri ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Ardından süzülmüş pirinci ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Kuş üzümünü ekleyin ve sıcak suyu (veya tavuk suyunu) ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kapağını kapatın ve kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra pilavı 10-15 dakika dinlendirin. İsteğe bağlı olarak üzerine tarçın serpip karıştırarak servis edin.