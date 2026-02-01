Pastane lezzeti evinizde: Evde berliner tarifi

Berliner, mayalı hamurdan yapılan ve genellikle reçel, krema ya da çikolata dolgusu ile servis edilen bir Alman tatlısıdır. Kızartılarak hazırlanan bu lezzet, üzerindeki pudra şekeriyle klasik bir görünüm kazanır. Doğru hamur kıvamı ve iyi mayalanma ile evde yapılan berliner, pastaneleri aratmaz.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

50 gram eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı tuz

3,5–4 su bardağı un

kızartmak için:

sıvı yağ

iç dolgusu için:

çilek reçeli, frambuaz reçeli veya çikolata kreması

üzeri için:

pudra şekeri

YAPILIŞI

Ilık süt, toz şeker ve mayayı derin bir kapta karıştırın. 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Yumurta, eritilmiş tereyağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ilave edip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru hafif unlu tezgâha alın, 1,5 cm kalınlığında açın ve yuvarlak kalıpla kesin.

Hamurları tekrar 15–20 dakika dinlendirin.

Derin bir tavada yağı kızdırın, hamurları kısık-orta ateşte altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran berlinerleri kağıt havlu üzerine alın.

Soğuduktan sonra sıkma torbası yardımıyla içlerini reçel veya çikolata kremasıyla doldurun.

Üzerlerine bolca pudra şekeri serpip servis edin.