Pastane lezzetini evinize taşıyın: Bagel tarifi

Bagel, özellikle Amerika ve Avrupa’da çok sevilen, ortası delik halka şeklinde bir ekmek çeşididir. Diğer ekmeklerden en büyük farkı, fırına verilmeden önce kaynar suda haşlanmasıdır. Bu yöntem bagelin dışının parlak ve hafif çıtır, içinin ise yumuşacık olmasını sağlar. Peki, pastane lezzetini evinize taşıyan bu tarif nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes bagel tarifi...

BAGEL TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için susam, çörek otu veya haşhaş tohumu

BAGEL YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, üzerine maya, şeker ve tuzu ekleyin.

Ilık su ve sıvı yağı ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örterek yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın ve ortasını parmağınızla delerek bagel şekli verin.

Bir tencerede su kaynatın, içine biraz şeker ekleyin.

Bagelleri 1-2 dakika kaynar suda haşlayın.

Bu aşama, bagelin en önemli püf noktasıdır.

Haşlanan bagelleri fırın tepsisine dizin, üzerine susam veya çörek otu serpin.

200°C fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Afiyet olsun!