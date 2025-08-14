Pastane usulü: ev yapımı profiterol tarifi

Profiterol, incecik hamur toplarının içine krema doldurulması ve üzerine yoğun çikolata sos dökülmesiyle hazırlanan, tatlı severlerin vazgeçilmezi olan klasik bir lezzettir. Evde yapımı sanıldığı kadar zor olmayan profiterol, özel günlerde ve davet sofralarında şıklığıyla da dikkat çeker. İşte, ev yapımı profiterol tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

125 gr tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

Krema için:

500 ml süt

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

Çikolata sos için:

200 gr bitter çikolata

200 ml krema

Yapılışı