Pastane usulü: ev yapımı profiterol tarifi

Profiterol, incecik hamur toplarının içine krema doldurulması ve üzerine yoğun çikolata sos dökülmesiyle hazırlanan, tatlı severlerin vazgeçilmezi olan klasik bir lezzettir. Evde yapımı sanıldığı kadar zor olmayan profiterol, özel günlerde ve davet sofralarında şıklığıyla da dikkat çeker. İşte, ev yapımı profiterol tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 1 su bardağı su
- 125 gr tereyağı
- 1 su bardağı un
- 4 adet yumurta
- Bir tutam tuz
Krema için:
- 500 ml süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
Çikolata sos için:
- 200 gr bitter çikolata
- 200 ml krema
Yapılışı
- Tereyağı ve suyu tencereye alın, kaynayınca un ve tuzu ekleyin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak toparlanana kadar pişirin. Ilınınca yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz hamur elde edin.
- Hamuru sıkma torbasına alın, yağlı kağıt serili tepsiye küçük toplar sıkın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30 dakika pişirin.
- Süt, şeker, un, nişasta ve yumurtayı çırpın. Orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilin ekleyin, soğumaya bırakın.
- Kremayı ısıtın, doğranmış çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- Soğuyan hamur toplarının içini krema ile doldurun, üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.