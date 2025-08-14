Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pastane usulü: ev yapımı profiterol tarifi

14.08.2025 15:11:00
İçi krema dolu, üzeri çikolata sosla kaplı profiterol, hem göze hem damağa hitap eden Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İşte, ev yapımı profiterol tarifi...

Profiterol, incecik hamur toplarının içine krema doldurulması ve üzerine yoğun çikolata sos dökülmesiyle hazırlanan, tatlı severlerin vazgeçilmezi olan klasik bir lezzettir. Evde yapımı sanıldığı kadar zor olmayan profiterol, özel günlerde ve davet sofralarında şıklığıyla da dikkat çeker. İşte, ev yapımı profiterol tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

  • 1 su bardağı su
  • 125 gr tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 4 adet yumurta
  • Bir tutam tuz

Krema için:

  • 500 ml süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin

Çikolata sos için:

  • 200 gr bitter çikolata
  • 200 ml krema

Yapılışı

  1. Tereyağı ve suyu tencereye alın, kaynayınca un ve tuzu ekleyin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak toparlanana kadar pişirin. Ilınınca yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz hamur elde edin.
  2. Hamuru sıkma torbasına alın, yağlı kağıt serili tepsiye küçük toplar sıkın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30 dakika pişirin.
  3. Süt, şeker, un, nişasta ve yumurtayı çırpın. Orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilin ekleyin, soğumaya bırakın.
  4. Kremayı ısıtın, doğranmış çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
  5. Soğuyan hamur toplarının içini krema ile doldurun, üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.
