Pastane vitrinlerinin kralı: Evde kat kat ayrılan gerçek Karaköy poğaçası tarifi...

Sabah işe veya okula giderken pastane vitrinlerinde görüp kokusuna dayanamadığımız, dışı çıtır çıtır katmanlara ayrılan içi ise yumuşacık kalan o meşhur Karaköy poğaçasını evde tam ölçüsüyle hazırlamak mümkün... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gram oda sıcaklığında tamamen yumuşamış tereyağı (veya margarin)

2 adet yumurta (Sarıları üzeri için ayrılacak)

1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

2 yemek kaşığı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

5 - 5,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

İç Harcı İçin (İsteğe Bağlı):

1 kase ufalanmış beyaz peynir veya kaşar peyniri

ADIM ADIM PASTANE USTALIĞI

Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu, toz şekeri ve mayayı alın. Tel çırpıcıyla karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

Köpüren karışıma sıvı yağı ve yumurta aklarını ilave edip karıştırın. Tuzu ekleyin.

Unu azar azar, bardak bardak ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. (Bu aşamada tereyağını henüz eklemiyoruz).

Hamuru yoğurduktan sonra, oda sıcaklığında merhem kıvamına gelmiş 250 gram tereyağını hamurun üzerine ekleyin. Yağı hamura yedirene kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca hamuru yoğurmaya (veya katlayarak mıncıklamaya) devam edin. Başta hamur cıvıklaşmış ve parçalanmış gibi görünebilir, yoğurdukça toparlanıp ipeksi bir hal alacaktır.

Toparlanan yağlı hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatıp, ılık bir ortamda 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp avuç içinizde hafifçe yassılaştırın. (Dilerseniz içine peynir koyun veya sade bırakın). Uçlarını birleştirip klasik oval veya yuvarlak poğaça şeklini verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarılarını fırçayla bolca sürün. Çatalın tersiyle üzerlerine boydan boya hafifçe çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, altı ve özellikle de üstü nar gibi kızarıp katmanları belirginleşene kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.