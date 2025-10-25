Pazar kahvaltılarına çok yakışır: Tam kıvamında hamur kızartması tarifi...

Dışı çıtır, içi yumuşacık bu lezzet, hem sade hem de peynir, reçel ya da bal ile enfes bir uyum yakalıyor. İşte enfes hamur kızartması tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket (10 g) instant maya

3–3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kaba süt, su, şeker ve mayayı alın; maya eriyene kadar karıştırın.

Tuz ve unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 1 saat kadar ılık ortamda mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle hafifçe bastırarak yuvarlak ve ince olacak şekilde açın.

Üzerini örtüp 10 dakika kadar dinlendirin.

Tavaya bol sıvı yağ alın ve yağ iyice ısındıktan sonra hamurları tek tek ekleyin.

Her iki tarafı da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın.

Kızaran hamurları kağıt havlu üzerine alın.