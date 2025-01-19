Pazar kahvaltısına özel: Yağ çekmeyen pişi tarifi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:06

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:06

Pişi, kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak pişi yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, fazla yağ çekerek ağır bir tada dönüşmesidir. İşte bu tarifle, dışı çıtır içi yumuşacık ve kesinlikle yağ çekmeyen nefis pişiler hazırlayabilirsiniz

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Kızartmak için: Sıvı yağ

Yapılışı

Hamuru Hazırlayın:

Geniş bir karıştırma kabında un, tuz, şeker ve kabartma tozunu karıştırın. Ortasını havuz gibi açarak yoğurt ve yumurtayı ekleyin. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru Dinlendirin:

Hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Bu aşama, pişinin yumuşak olmasını sağlar.

Şekil Verin:

Dinlenmiş hamuru hafifçe unladığınız tezgaha alın. Merdane yardımıyla yaklaşık 1 cm kalınlığında açın. Çay bardağı veya kurabiye kalıbıyla yuvarlak şekiller kesin.

Kızartma Aşaması:

Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyin ve iyice ısıtın. Yağın sıcaklığını kontrol etmek için bir parça hamur bırakın; eğer hemen yüzeye çıkıp kabarıyorsa yağ hazır demektir.

Pişileri Kızartın:

Şekil verdiğiniz hamurları dikkatlice yağa bırakın. Orta ateşte, her iki tarafını altın sarısı olana kadar kızartın. Pişilerin eşit kızarması için ara sıra çevirin.

Fazla Yağı Alın:

Kızaran pişileri delikli bir kepçe ile alın ve kağıt havlu serili bir tabağa yerleştirerek fazla yağını süzün.