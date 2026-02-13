Peru mutfağının imza lezzeti: Ceviche tarifi

Ceviche, Güney Amerika kıyı kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Başta Peru olmak üzere Ekvador ve Şili’de farklı yorumları bulunan bu yemek, taze beyaz etli balığın limon veya misket limonu suyu içinde marine edilmesiyle hazırlanıyor. Isıl işlem uygulanmadan yapılan ceviche, doğru teknikle hazırlandığında güvenli ve lezzetli bir sonuç veriyor.
CEVICHE TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram taze beyaz etli balık (levrek veya çipura fileto)
- 4–5 adet misket limonu veya limon suyu
- 1 adet kırmızı soğan (ince yarım ay doğranmış)
- 1 adet acı kırmızı biber (ince doğranmış)
- 1 avuç taze kişniş (ince kıyılmış)
- Tuz
- Servis için: haşlanmış mısır veya tatlı patates (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Balığı küp küp doğrayın ve cam bir kaba alın.
- Üzerini tamamen kaplayacak şekilde taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
- Tuz ilave edip 10–15 dakika buzdolabında marine edin.
- Soğanı ve acı biberi ekleyin, hafifçe karıştırın.
- İnce kıyılmış kişnişi ilave ederek son dokunuşu yapın.
- Bekletmeden, soğuk servis edin.