Polonya’nın kremalı ve kabaran pastası: Pratik karpatka tarifi

Karpatka, kremalı ve hafif yapısıyla özel günlerin ve çay saatlerinin favorisi olan bir Polonya pastasıdır. Adını Karpat Dağları’ndan alan bu tatlı, kabarık ve pürüzlü hamuru ile dağ siluetini andırır. Pratik ve etkileyici görünümü sayesinde hem evde denemek isteyenler hem de misafirlerine sunmak isteyenler için ideal bir tariftir. Peki, Polonya’nın kremalı ve kabaran pastası olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte karpatka tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 1 su bardağı su
- 100 g tereyağı
- 1 su bardağı un
- 4 adet yumurta
- Bir tutam tuz
Kreması için:
- 500 ml süt
- 4 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
- 100 g tereyağı
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Su ve tereyağını tencerede kaynatın.
- Unu ekleyip hızlıca karıştırın ve hamuru ocaktan alın.
- Ilınınca yumurtaları teker teker ekleyip mikserle pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Hamuru iki eşit parçaya bölün.
- Yağlı kağıt serili tepside 200°C fırında 20-25 dakika pişirin.
- Süt, şeker, un ve nişastayı tencerede karıştırın.
- Koyulaşana kadar orta ateşte sürekli karıştırın.
- Ocaktan alıp vanilin ve tereyağını ekleyin, mikserle kremayı pürüzsüz hale getirin.
- Pişen hamurlardan birini tepsiye alın, kremayı üzerine yayın.
- Diğer hamuru kremanın üzerine kapatın.
- Üzerine pudra şekeri serpin.
- Pastayı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Dilimleyerek servis edin.