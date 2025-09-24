Polonya’nın kremalı ve kabaran pastası: Pratik karpatka tarifi

Karpatka, kremalı ve hafif yapısıyla özel günlerin ve çay saatlerinin favorisi olan bir Polonya pastasıdır. Adını Karpat Dağları’ndan alan bu tatlı, kabarık ve pürüzlü hamuru ile dağ siluetini andırır. Pratik ve etkileyici görünümü sayesinde hem evde denemek isteyenler hem de misafirlerine sunmak isteyenler için ideal bir tariftir. Peki, Polonya’nın kremalı ve kabaran pastası olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte karpatka tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

100 g tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

Kreması için:

500 ml süt

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

100 g tereyağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı