Porto Riko mutfağının vazgeçilmezi: Arroz con Gandules tarifi

Karayipler’in zengin ve aromatik mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemeklerden biri Arroz con Gandules oluyor. Porto Riko’nun ulusal yemeği olarak kabul edilen bu tarif; pirinç, gandules (güvercin bezelyesi), sofrito sosu ve baharatların birleşimiyle hazırlanıyor. Özellikle yılbaşı ve özel gün sofralarında sıkça yer alan bu yemek, hem doyurucu hem de pratik yapımıyla öne çıkıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış gandules (veya bezelye)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sofrito sosu (yoksa; soğan, sarımsak, biber karışımı)

1/2 çay bardağı domates sosu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kişniş (isteğe bağlı)

3 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Tuz

İsteğe bağlı küçük doğranmış jambon veya tavuk parçaları

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın.

Sofrito sosunu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Domates sosu ve baharatları ilave ederek aromaların ortaya çıkmasını sağlayın.

Haşlanmış gandulesi (veya bezelyeyi) ekleyip karıştırın.

Yıkanmış pirinci tencereye ilave edin ve birkaç dakika kavurun.

Tavuk suyu veya sıcak suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın.

Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirin ve karıştırarak servis edin.