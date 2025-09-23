Pratik atıştırmalık: Sosisli milföy tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 14:55:00
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz en pratik ve lezzetli hamur işleri arasında sosisli milföy yer alıyor. Çay saatlerinde, kahvaltıda ya da misafirlerinize ikramlık olarak sunabileceğiniz bu tarif, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak.

Fırında dakikalar içinde hazır olan sosisli milföy, hem kahvaltıya hem de çay saatine pratik ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

8 adet kokteyl sosis (ya da normal boy sosisi ikiye bölünmüş halde)

1 yumurta sarısı (üzeri için)

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında birkaç dakika bekletip hafifçe yumuşatın.

Her bir milföy parçasını ikiye ya da dörde bölerek sosise uygun hale getirin.

Sosisi milföy hamurunun içine yerleştirip rulo şeklinde sarın.

Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

