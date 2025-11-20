Pratik, ekonomik ve lezzetli: Tavada 5 dakikada waffle tarifi

Waffle makineniz yoksa üzülmeyin! Tavada waffle yapmak hem pratik hem de aynı derecede lezzetli. Doğru hamur kıvamı ve doğru pişirme tekniğiyle, evde kısa sürede nefis tavada waffle’lar hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım tarif ve püf noktaları…

MALZEMELER

2 adet yumurta

1,5 su bardağı s üt

2 yemek ka şığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın. Şeker tamamen çözülene kadar güzelce karıştırın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale getirin.

Kuru malzemeleri ekleyin. Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyip homojen bir hamur elde edin.

Tavayı hazırlayın. Yapışmaz, kalın tabanlı bir tavayı hafifçe yağlayın ve orta ateşte ısıtın.

Hamuru dökün. Tavaya bir kepçe hamur dökün, hafifçe yayın. Çok ince olmayacak şekilde bırakın.

Kapağını kapatın. 3–4 dakika kadar alt kısmı pişene kadar bekleyin.

Çevirin ve pişirin. Spatula yardımıyla dikkatlice çevirip diğer tarafını da 2–3 dakika pişirin.

Servis edin. Üzerine çikolata sosu, meyve, bal veya dondurma ekleyerek servis yapın.