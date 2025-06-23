Pratik, lezzetli, çıtır çıtır: Peynirli milföy poğaça tarifi

Hazır milföy hamuruyla kısa sürede lezzetli poğaçalar hazırlamak mümkün! Kat kat kabaran, dışı çıtır, içi ise yumuşacık kalan bu peynirli milföy poğaçalar hem kahvaltıya hem de çay saatine çok yakışıyor. Zahmetsizce yapılan ama özenle hazırlanmış gibi görünen bu tarif, özellikle vakti dar olanlar için kurtarıcı.

Malzemeler

6 adet kare milföy hamuru (oda sıcaklığında yumuşamış)

150 gram beyaz peynir

Bir tutam maydanoz (isteğe bağlı)

1 yumurta sarısı (üzeri için)

Susam ya da çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin.

Her bir milföyü ikiye keserek üçgen ya da dikdörtgen şekli elde edin.

Beyaz peyniri ezin, maydanozla karıştırın.

Milföyün ortasına bir kaşık iç harç koyun, kenarlarını suyla hafifçe ıslatıp kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.



