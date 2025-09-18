Pratik ve lezzet dolu akşam yemeği: Patatesli fırında kanat tarifi

Akşam yemeklerinde sofraya kolayca hazırlanabilecek ama aynı zamanda lezzetiyle herkesi mest edecek bir tarif arıyorsanız patatesli fırında kanat tam size göre! Tavuk kanatlarının baharatlarla harmanlanıp patateslerle birlikte fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan bu yemek, tek başına ana öğün olabilecek kadar doyurucudur. Fırında piştiği için hem hafif hem de sağlıklı bir seçenek sunan bu tarif, yanına salata veya yoğurtla servis edildiğinde tam bir şölen havası yaratır. Peki, pratik ve lezzet dolu akşam yemeği olan bu yemek nasıl yapılır? İşte patatesli fırında kanat tarifi...

Malzemeler

1 kg tavuk kanat

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

(İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı yoğurt ya da domates salçası

Yapılışı