Pratik ve lezzetli atıştırmalık: Ev yapımı soğan halkası tarifi

Soğan halkası, özellikle dışarıda fast food olarak sıkça tüketilen, ancak evde de kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir atıştırmalıktır. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan bu lezzetli atıştırmalığı, evde pratik malzemelerle hazırlamak mümkün. İşte ev yapımı soğan halkası tarifi ve püf noktaları...

MALZEMELER

2 büyük boy soğan

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

İsteğe bağlı baharatlar (toz kırmızı biber, sarımsak tozu vb.)

YAPILIŞI

Soğanları hazırlayın: Soğanları soyun ve yaklaşık 1 cm kalınlığında halka halka doğrayın. Halkaları birbirinden ayırın.

Hamuru hazırlayın: Derin bir kapta un, süt, yumurta, kabartma tozu, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. İsterseniz baharatlar ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

Soğan halkalarını bulayın: Soğan halkalarını önce una, sonra hazırladığınız hamura, ardından tekrar una bulayın. Bu, dışının ekstra çıtır olmasını sağlar.

Kızartma: Derin bir tavada veya fritözde sıvı yağı ısıtın. Soğan halkalarını altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını çekmemesi için kızaran halkaları kağıt havlu üzerine alın.