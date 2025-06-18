Pratik ve lezzetli: Basit irmik tatlısı tarifi

Tatlı krizlerinize pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, irmik tatlısı tam size göre! Hem hafif yapısıyla mideyi yormaz, hem de şerbetli tatlılar arasında en kolay hazırlananlardan biridir. Malzemeleri her evde bulunan bu nefis tatlı, misafir sofralarından çay saatlerine kadar her ana yakışır. Şimdi mutfağa geçme zamanı!

MALZEMELER

Tatlı için:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

ŞERBET NASIL HAZIRLANIR?

Şeker ve suyu bir tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Birkaç damla limon suyu ekleyin, 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

TATLININ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta yoğurt, şeker ve sıvı yağı karıştırın.

Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

Karışımı yağlanmış orta boy bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın rengini alana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.

Tatlı sıcakken üzerine soğuyan şerbeti dökün.

Şerbeti tamamen çekmesi için 2-3 saat dinlendirin.