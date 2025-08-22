Pratik ve lezzetli: Evde Adana böreği tarifi

Adana mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Adana böreği, incecik hamuru ve baharatlı kıymalı harcıyla sofraları şenlendiriyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifle Adana lezzetini mutfağınıza taşıyın.
MALZEMELER
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
İç Harç İçin:
- 300 gr kıyma (tercihen dana veya kuzu)
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
HAZIRLIK AŞAMALARI
Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve suyu karıştırıp yoğurun. 20–30 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlayın: Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Salça ve baharatları ekleyip karıştırın, harcı soğumaya bırakın.
Hamuru açın: Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi ince uzun açın.
Böreği şekillendirin: Hamurun ortasına harcı yerleştirin ve kenarlarından kapatarak rulo veya zarf şekli verin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 °C fırında 25–30 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.