22.08.2025 21:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Pratik ve lezzetli: Evde Adana böreği tarifi

Adana’nın meşhur lezzeti börek, incecik hamuru ve baharatlı kıymalı harcıyla sofralara geliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Adana böreği tarifiyle mutfağınıza lezzet katın!

MALZEMELER

Hamur İçin:

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç Harç İçin:

  • 300 gr kıyma (tercihen dana veya kuzu)
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLIK AŞAMALARI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve suyu karıştırıp yoğurun. 20–30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Salça ve baharatları ekleyip karıştırın, harcı soğumaya bırakın.

Hamuru açın: Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi ince uzun açın.

Böreği şekillendirin: Hamurun ortasına harcı yerleştirin ve kenarlarından kapatarak rulo veya zarf şekli verin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 °C fırında 25–30 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

