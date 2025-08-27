Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve lezzetli: Lavaş pizza tarifi

Pratik ve lezzetli: Lavaş pizza tarifi

27.08.2025 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pratik ve lezzetli: Lavaş pizza tarifi

Yoğun günlerde veya aniden gelen pizza isteğini karşılamak için fırın açıp uzun uzun hamur yoğurmaya gerek yok. İşte pratik lavaş pizza tarifi...

Lavaş pizza, incecik tabanı ve bol malzemesiyle dakikalar içinde hazırlanan nefis bir lezzet. Hem kahvaltı sofralarında hem de akşam çayında misafirlere ikram edilebilecek bu kolay tarif, pratikliği kadar tadıyla da gönülleri fethediyor.

MALZEMELER

2 adet lavaş

3 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı sucuk veya salam dilimleri

1/2 su bardağı doğranmış mantar

1/2 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

Birkaç dilim zeytin

İsteğe bağlı mısır, yeşil biber gibi ek malzemeler

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Lavaşları fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine domates sosunu sürün.

Rendelenmiş kaşarın yarısını serpiştirin.

Üzerine sucuk, mantar, biber, zeytin ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

Son olarak tekrar kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar, peynirler eriyip malzemeler hafif kızarana dek pişirin.

İlgili Konular: #Tavada pizza tarifi