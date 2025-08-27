Pratik ve lezzetli: Lavaş pizza tarifi

Lavaş pizza, incecik tabanı ve bol malzemesiyle dakikalar içinde hazırlanan nefis bir lezzet. Hem kahvaltı sofralarında hem de akşam çayında misafirlere ikram edilebilecek bu kolay tarif, pratikliği kadar tadıyla da gönülleri fethediyor.

MALZEMELER

2 adet lavaş

3 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı sucuk veya salam dilimleri

1/2 su bardağı doğranmış mantar

1/2 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

Birkaç dilim zeytin

İsteğe bağlı mısır, yeşil biber gibi ek malzemeler

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Lavaşları fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine domates sosunu sürün.

Rendelenmiş kaşarın yarısını serpiştirin.

Üzerine sucuk, mantar, biber, zeytin ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

Son olarak tekrar kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar, peynirler eriyip malzemeler hafif kızarana dek pişirin.