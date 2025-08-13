Pratik ve lezzetli sıcak kahvaltılık: Yeşil zeytin kavurması

Kahvaltılarda farklı lezzetler arayanlar için yeşil zeytin kavurması harika bir alternatif. Zeytinin eşsiz tadı, biber ve baharatların aromasıyla birleşerek Akdeniz sıcaklığını sofranıza taşıyacak olan bu lezzetin yapımı da oldukça kolay. Beyaz peynir, taze ekmek ve demli çayla birlikte basit ama mükemmel bir kahvaltı seçeneği.

Acılı yeşil zeytin kavurması ile kahvaltı sofralarınızı şenlendirin. Pratik yapımı ve iştah açıcı lezzetiyle güne enerjik başlayın.

Püf Noktası: Fazla tuzlu zeytin kullanacaksanız önceden suda bekletmeyi unutmayın.

Acılı Yeşil Zeytin Kavurması Tarifi

Malzemeler

• 1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin (iri doğranmış)

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

• 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

• 1 adet kapya biber (ince doğranmış)

• 1 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre artırılabilir)

• 1 çay kaşığı kekik

• Karabiber

Yapılışı

1. Zeytinleri hazırlayın: Tuzluysa kısa süre suda bekletip süzün.

2. Biberleri ve sarımsağı kavurun: Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsak ve biberleri ekleyip 2-3 dakika soteleyin.

3. Salça ekleyin: Biber salçasını ekleyip kısa süre kavurun.

4. Zeytinleri ekleyin: Doğranmış zeytinleri tavaya alın, birkaç dakika kavurmaya devam edin.

5. Domates ve baharatları ekleyin: Domates, kimyon, pul biber, kekik ve karabiber ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin.

6. Servis: Sıcak veya ılık olarak, yanında taze ekmek ve peynirle servis edin.