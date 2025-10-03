Pratikliğin enfes hali: Bulgur pilavı tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden bulgur, lif ve vitamin açısından zengin yapısıyla sağlıklı sofraların başrol oyuncularındandır. Pirince alternatif olarak görülen bulgur, sebzelerle birleştiğinde hem daha hafif hem de besleyici bir pilava dönüşür. Sebzeli bulgur pilavı, özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında en çok tercih edilen tamamlayıcılardan biridir.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3,5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Yapılışı