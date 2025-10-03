Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratikliğin enfes hali: Bulgur pilavı tarifi

3.10.2025 17:16:00
Bulgurun besleyici gücü, sebzelerin renkli lezzetiyle birleşiyor. Sebzeli bulgur pilavı hem pratik, hem sağlıklı, hem de tek başına doyurucu bir öğün oluyor. İşte adım adım sebzeli bulgur pilavı tarifi…

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden bulgur, lif ve vitamin açısından zengin yapısıyla sağlıklı sofraların başrol oyuncularındandır. Pirince alternatif olarak görülen bulgur, sebzelerle birleştiğinde hem daha hafif hem de besleyici bir pilava dönüşür. Sebzeli bulgur pilavı, özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında en çok tercih edilen tamamlayıcılardan biridir.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber

Yapılışı 

  1. Soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağ ve tereyağında kavurun.
  2. Küp doğranmış havuç ve biberleri ekleyin, birkaç dakika soteleyin.
  3. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.
  4. Bulguru ekleyin, sebzelerle birlikte 2-3 dakika kavurun.
  5. Tuz ve karabiberini ekleyin.
  6. Sıcak suyu ilave edin, kapağını kapatın.
  7. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
  8. Dinlenmeye bırakın, ardından karıştırarak servis edin.
