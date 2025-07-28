Pratikliğiyle tatlı krizlerine son veren enfes lezzet: Haşhaşlı muhallebi tarifi

Klasik tatlı tariflerinden sıkıldıysanız ve hem hafif hem de farklı bir tat arıyorsanız, haşhaşlı muhallebi tam size göre! İrmikli dokusu, haşhaşın çıtırtısı ve sütlü tatlının ferahlığıyla birleşen bu tarif, özellikle çay saatleri ve özel davet sofraları için harika bir alternatiftir. Peki, pratikliğiyle tatlı krizlerine son veren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis haşhaşlı muhallebi tarifi...

HA Ş HA Ş LI MUHALLEB İ TAR İ F İ

Malzemeler

Muhallebi katı için:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu

Üzeri için (isteğe bağlı):

Hindistan cevizi

Dövülmüş ceviz ya da fındık

Tarçın

HA Ş HA Ş LI MUHALLEB İ YAPILI Ş I

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kıvam almaya başlayınca haşhaş ve vanilini ekleyin.

Haşhaşlar muhallebinin içinde çıtır bir doku katacak, karıştırmayı bırakmayın.

Göz göz kaynayıp koyulaşınca ocağın altını kapatın.

Servis kaselerine ya da borcama dökün.

Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Hindistan cevizi, ceviz ya da meyve dilimleriyle şık bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!