Pürüzsüz kıvamıyla damla sakızlı muhallebi tarifi

Sütlü tatlıların en zariflerinden biri olan damla sakızlı muhallebi, Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan özel bir tatlıdır. Hafif dokusu, damla sakızının kendine özgü aroması ve ipeksi kıvamıyla her kaşıkta ferahlık hissi verir. Üstelik yapımı da son derece kolay! İşte tam ölçülü ve kıvamı garantili damla sakızlı muhallebi tarifi…

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 çay kaşığı damla sakızı (dövülmüş veya hazır toz halinde)

YAPILIŞI

Tencereye süt, un, nişasta ve şekeri ekleyin. Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaşmaya başlayınca damla sakızını ekleyin. Sakız tamamen eriyip aroma verdiğinde kıvam daha belirgin hale gelecektir.

Kıvam aldığında ocaktan alın, içine tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın. Bu adım tatlının pürüzsüz olmasını sağlar.

Hazırladığınız muhallebiyi kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Soğuyan muhallebiyi buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine hindistan cevizi, file badem ya da fıstık serpebilirsiniz.