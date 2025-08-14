Restoran tadında ev lezzeti: MasterChef Çıtır kanat tarifi

Çıtır kanat, tavuk kanatlarının un ve mısır nişastası ile kaplanıp kızartılmasıyla elde edilen, dışı altın sarısı çıtır, içi yumuşacık bir lezzettir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, kahvaltı, atıştırmalık veya akşam yemekleri için ideal bir seçenektir. Peki, restorant tadında bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef Çıtır kanat tarifi...

Malzemeler

1 kg tavuk kanat

1 su bardağı un

½ su bardağı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Sos için (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı acı sos veya barbekü sos

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı