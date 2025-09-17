Romanya’nın meşhur peynirli tatlısı: Papanasi tarifi

Romanya mutfağının simge tatlılarından biri olan papanasi, peynirle yapılan kızartılmış hamur tatlısıdır. Çoğunlukla yuvarlak ve ortası delik çörek formunda hazırlanır, üzerine ekşi krema (smântână) ve vişne reçeli eklenerek servis edilir. Tatlı ile ekşinin buluştuğu bu özel lezzet, hem göze hem damağa hitap eder. Çay saatleri, davet sofraları ya da özel günlerde farklı ve unutulmaz bir tatlı arıyorsanız papanasi tam size göre!

MALZEMELER

250 g lor peyniri (veya tuzsuz beyaz peynir)

1 yumurta

3 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 yemek kaşığı irmik (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için:

Ekşi krema (veya süzme yoğurt)

Vişne reçeli (isteğe göre çilek ya da böğürtlen reçeli de kullanılabilir)

YAPILIŞI

Lor peynirini bir kaseye alın, yumurta, şeker ve vanilini ekleyip karıştırın.

Kabartma tozu, un ve isteğe bağlı irmiği ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın, ortasına parmağınızla delik açarak küçük simit şekli verin. Dilerseniz küçük toplar da yapabilirsiniz.

Derin bir tavada yağı kızdırın ve papanasileri altın sarısı olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alın.

Sıcak papanasileri servis tabağına alın, üzerlerine ekşi krema ve bolca vişne reçeli gezdirin.