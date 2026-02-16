Rus mutfağının benzer hazinesi: Pelmeni tarifi

Uluslararası mutfak disiplinleri içerisinde, hamur ve etin en rasyonel birlikteliklerinden biri olarak kabul edilen Pelmeni, kökeni itibarıyla Sibirya bölgesine dayanan ve zamanla Avrasya coğrafyasının tamamına yayılan bir uzmanlık yemeğidir. İşte, Pelmeni tarifi...

PELMENİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İch Harcı İçin:

300 gram dana kıyma

200 gram kuzu kıyma

1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı buzlu su

Servis İçin:

100 gram tereyağı

Ekşi krema (Smetana) veya süzme yoğurt

Taze dereotu

Yapılışı