Rus mutfağının benzer hazinesi: Pelmeni tarifi

Uluslararası mutfak disiplinleri içerisinde, hamur ve etin en rasyonel birlikteliklerinden biri olarak kabul edilen Pelmeni, kökeni itibarıyla Sibirya bölgesine dayanan ve zamanla Avrasya coğrafyasının tamamına yayılan bir uzmanlık yemeğidir. İşte, Pelmeni tarifi...
PELMENİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
İch Harcı İçin:
- 300 gram dana kıyma
- 200 gram kuzu kıyma
- 1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı buzlu su
Servis İçin:
- 100 gram tereyağı
- Ekşi krema (Smetana) veya süzme yoğurt
- Taze dereotu
Yapılışı
- Un, yumurta, su ve tuz karışımını kullanarak homojen ve orta sertlikte bir hamur elde edene dek yoğurma işlemini sürdürün; hamuru oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
- İç harç bileşenlerini bir kapta birleştirin; etin dokusunu yumuşatmak ve pişme esnasında nemini korumasını sağlamak amacıyla buzlu suyu karışıma entegre edin.
- Dinlenen hamuru unlu bir zeminde, eşit incelikte bir katman oluşturacak şekilde açın.
- Dairesel bir kesici yardımıyla hamurdan muntazam parçalar elde edin.
- Her bir parçanın merkezine hazırlanan iç harcı porsiyonlayarak yerleştirin.
- Hamurları önce yarım ay formunda kapatın, ardından iki ucu birbirine kenetleyerek karakteristik Pelmeni formunu verin.
- Hazırlanan hamurları, önceden tuzlanmış kaynar suda, hamurlar su yüzeyine çıkana kadar kontrollü bir şekilde haşlayın.
- Süzülen Pelmenileri sıcak tereyağı ile harmanlayarak servis tabağına aktarın.
- Sunumu, tercihe göre ekşi krema ve ince kıyılmış dereotu ilavesiyle tamamlayın.