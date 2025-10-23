Sabah telaşına son: 5 dakikada hazır nefis pankek tarifi

Sabahları uzun uzun mutfakta vakit geçirmek istemeyenler için harika bir tarif geliyor! Yumuşacık dokusuyla herkesin favorisi olan pankek, sadece 5 dakikada hazırlanabiliyor. Hem pratik hem lezzetli bu tarifle kahvaltı sofralarınız şölene dönüşecek.

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sütü ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edin.

Tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Bir kepçe yardımıyla hamurdan küçük daireler dökün.

Üzeri göz göz olunca çevirin ve her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.