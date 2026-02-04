Sadece iki malzemeyle yapılan büyü: İncir uyutması tarifi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 21:34:00
Şeker ilavesiz, tamamen doğal ve inanılmaz hafif olan enfes incir uyutması tarifi...

Un yok, nişasta yok, rafine şeker yok. Sadece sütün ve incirin sabırla buluşması var. İşte enfes incir uyutması tarifi...

MALZEMELER

1 litre süt

12-14 adet kuru incir

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

İncirleri sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın. Saplarını kesip minik küpler halinde doğrayın.

Sütü tencereye alın ve ısıtın. Derecesi çok önemli; yoğurt mayalama sıcaklığında olmalı.

Isınan sütten bir kepçe alıp doğradığınız incirlerin üzerine dökün ve ezin. Sonra incirleri tenceredeki sütün içine boşaltın.

El blenderı ile sütün içindeki incirleri 1-2 tur çekin (pürüzsüz olmasın, diş diş kalsın).

Karışımı kaselere paylaştırın. Tıpkı yoğurt mayalar gibi, kaselerin üzerini bir tepsiyle kapatıp kalın bir sofra bezi veya battaniye ile sarın.

Tatlıları bu şekilde 2 saat oda sıcaklığında bekletin. Süre sonunda örtüyü açın, salladığınızda muhallebi gibi kıvam aldığını göreceksiniz. Buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini cevizle süsleyip servis yapın.

