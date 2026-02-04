Sadece iki malzemeyle yapılan büyü: İncir uyutması tarifi...

Un yok, nişasta yok, rafine şeker yok. Sadece sütün ve incirin sabırla buluşması var. İşte enfes incir uyutması tarifi...

MALZEMELER

1 litre süt

12-14 adet kuru incir

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

İncirleri sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın. Saplarını kesip minik küpler halinde doğrayın.

Sütü tencereye alın ve ısıtın. Derecesi çok önemli; yoğurt mayalama sıcaklığında olmalı.

Isınan sütten bir kepçe alıp doğradığınız incirlerin üzerine dökün ve ezin. Sonra incirleri tenceredeki sütün içine boşaltın.

El blenderı ile sütün içindeki incirleri 1-2 tur çekin (pürüzsüz olmasın, diş diş kalsın).

Karışımı kaselere paylaştırın. Tıpkı yoğurt mayalar gibi, kaselerin üzerini bir tepsiyle kapatıp kalın bir sofra bezi veya battaniye ile sarın.

Tatlıları bu şekilde 2 saat oda sıcaklığında bekletin. Süre sonunda örtüyü açın, salladığınızda muhallebi gibi kıvam aldığını göreceksiniz. Buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini cevizle süsleyip servis yapın.