Sağlıklı, pratik ve lezzet dolu: Somon balığı tarifi

Somon balığı, sadece lezzetiyle değil, içerdiği zengin besin değerleriyle de sofraların yıldızıdır. Kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, yüksek protein ve vitamin içeriği sayesinde hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmeye önem verenler tarafından sıkça tercih edilir.
MALZEMELER
2 dilim taze somon fileto
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
İsteğe göre: kekik, biberiye veya dereotu
YAPILIŞI
Marine edin: Somon dilimlerini zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve baharatlarla karıştırıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Pişirme yönteminizi seçin:
Tavada: Yapışmaz bir tavayı ısıtın. Somonun her iki tarafını 3-4 dakika boyunca kızartın.
Fırında: 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Izgarada: Orta ateşte her iki tarafını 4’er dakika pişirin.
Servis edin: Pişen somonu sıcak servis edin. Yanına haşlanmış sebzeler, patates püresi veya yeşil salata çok yakışır.