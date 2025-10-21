Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlıklı, pratik ve lezzet dolu: Somon balığı tarifi

21.10.2025 15:20:00
Omega-3 bakımından zengin somon balığı, kısa sürede hazırlanan sağlıklı bir akşam yemeği seçeneği. Izgarada, fırında ya da tavada… Nasıl pişirirseniz pişirin, sonuç her zaman nefis!

Somon balığı, sadece lezzetiyle değil, içerdiği zengin besin değerleriyle de sofraların yıldızıdır. Kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, yüksek protein ve vitamin içeriği sayesinde hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmeye önem verenler tarafından sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

2 dilim taze somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

İsteğe göre: kekik, biberiye veya dereotu

YAPILIŞI

Marine edin: Somon dilimlerini zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve baharatlarla karıştırıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Pişirme yönteminizi seçin:

Tavada: Yapışmaz bir tavayı ısıtın. Somonun her iki tarafını 3-4 dakika boyunca kızartın.

Fırında: 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Izgarada: Orta ateşte her iki tarafını 4’er dakika pişirin.

Servis edin: Pişen somonu sıcak servis edin. Yanına haşlanmış sebzeler, patates püresi veya yeşil salata çok yakışır.

