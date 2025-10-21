Sağlıklı, pratik ve lezzet dolu: Somon balığı tarifi

Somon balığı, sadece lezzetiyle değil, içerdiği zengin besin değerleriyle de sofraların yıldızıdır. Kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, yüksek protein ve vitamin içeriği sayesinde hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmeye önem verenler tarafından sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

2 dilim taze somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

İsteğe göre: kekik, biberiye veya dereotu

YAPILIŞI

Marine edin: Somon dilimlerini zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve baharatlarla karıştırıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Pişirme yönteminizi seçin:

Tavada: Yapışmaz bir tavayı ısıtın. Somonun her iki tarafını 3-4 dakika boyunca kızartın.

Fırında: 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Izgarada: Orta ateşte her iki tarafını 4’er dakika pişirin.

Servis edin: Pişen somonu sıcak servis edin. Yanına haşlanmış sebzeler, patates püresi veya yeşil salata çok yakışır.