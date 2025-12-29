Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma... Bakan Yerlikaya'dan saatler sonra ilk açıklama: 3 polis şehit oldu!

Yalova'da gece saatlerinde polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı. Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

Bursa’dan da takviye özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Yalova’da IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen çatışmayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: 3 POLİS ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD operasyonundaki çatışmaya dair ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, çatışmayla ilgili saatler sonra yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu; 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

"6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR, BU TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞIDIR"

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Bu operasyonlardan birisi de 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. 6 terörist öldürülmüştür. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır."

"ŞEHİTLERİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDU"

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD'li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

Yaralanan polis memurlarından Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin, Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN İKİSİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.