Son Dakika... Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: 3 polis şehit oldu!

Son günlerde emniyet güçlerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarından biri de Yalova'da düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde bir eve düzenlediği operasyon sırasında adresteki şüpheliler polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 7 polis memuru yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, bir polisin Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLARI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, operasyonda şehit düşenler olduğuna yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar ve haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, sözkonusu paylaşımların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır.

Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

3 POLİS ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, ayrıca 8 polisin ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 137 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

8 POLİS VE 1 BEKÇİ YARALANDI

Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

"5 KADIN VE 6 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ, 6 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.

Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD'li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

Yaralanan polis memurlarından Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin, Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

CUMHURİYET YAZMIŞTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli, IŞİD’in yeni yıl yaklaşırken kalabalık bölgelerde terör saldırısı düzenleyebileceği uyarısını içeren iç yazısına ilişkin haber gazetemiz Cumhuriyet'te yayınlanmıştı. Halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilen o yazıda, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde yapılabileceği bildirilmişti.