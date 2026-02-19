Sağlıklı ve çıtır atıştırmalık: Nohut cipsi tarifi

Haşlanmış nohutların baharatla harmanlanıp fırında çıtır hale getirilmesiyle hazırlanan nohut cipsi, hem sağlıklı hem de pratik bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Özellikle diyet yapanlar ve hafif atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon veya köri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları süzün ve bir mutfak havlusuyla iyice kurulayın. (Ne kadar kuru olursa o kadar çıtır olur.)

Derin bir kapta nohutları zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25–35 dakika, ara ara karıştırarak pişirin.

Dışı çıtır hale geldiğinde fırından çıkarın ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin.

Airfryer İçin

180 derecede 15–20 dakika pişirin, arada sepeti sallayarak eşit kızarmasını sağlayın.