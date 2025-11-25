Sağlıklı ve doyurucu pratik lezzet: MasterChef sebzeli pizza tarifi

Pizza denince akla genellikle bol peynirli, ağır tarifler gelir. Ancak sebzelerle hazırlanan bu pratik tarif, hem hafif hem de vitamin dolu bir seçenek sunuyor. Peki, sağlıklı ve doyurucu bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef sebzeli pizza tarifi...

SEBZELİ PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1/2 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet küçük kabak

5-6 adet cherry domates

1/2 su bardağı mısır

1 tatlı kaşığı kekik

SEBZELİ PİZZA YAPILIŞI

Ilık su, şeker ve mayayı karıştırarak 10 dakika bekletin.

Un, tuz ve zeytinyağını ekleyip yoğurun, yumuşak bir hamur elde edin ve 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Sebzeleri ince ince doğrayın ve hafifçe zeytinyağında soteleyin.

Mayalanan hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

Hamurun üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin, ardından sotelenmiş sebzeleri eşit şekilde dağıtın.

Üzerine kekik serpip 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın ve afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!