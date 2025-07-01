Sağlıklı ve lezzetli bir seçenek: Pazılı börek tarifi

Pazı, demir ve C vitamini açısından oldukça zengin bir sebzedir. Bu sağlıklı sebzeyi börekle buluşturan pazılı börek, hem pratikliği hem de besleyici içeriğiyle kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her öğüne yakışır. Üstelik dondurulabilir özelliği sayesinde önceden hazırlayıp ihtiyaç duyduğunuzda fırına atabilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz adım adım pazılı börek tarifi!

MALZEMELER

İç harcı için:

1 demet pazı

1 adet büyük boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe göre lor peyniri veya beyaz peynir

Yufkalar için:

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yumurta (üzeri için)

YAPILIŞI

Pazıları ayıklayın, yıkayın ve ince ince doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun.

Soğanlar yumuşayınca pazıları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Baharatları ve peyniri ekleyip iç harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yufkaları tezgaha serin, süt ve yağ karışımıyla her katı hafifçe ıslatın.

Hazırladığınız pazılı içten yufkaların içine koyarak dilediğiniz şekilde sarın (rulo, gül veya muska).

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.