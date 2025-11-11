Sakarya'nın gözde lezzeti: MasterChef ıslama köfte tarifi

Yaklaşık bir asır önce Balkanlar’dan göç edenlerin mutfak kültürünü evlerine taşımasıyla ortaya çıkan ıslama köfte, bayat ekmekleri değerlendirme fikriyle kemik suyu ve özel soslarla buluşuyor. Bugün Sakarya’nın en meşhur lezzetleri arasında yer alan bu köfte, sofralara hem tarih hem de eşsiz tat katıyor. Peki, Sakarya'nın gözde lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef ıslama köfte tarifi...

ISLAMA KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Islama köfte için:

10 dilim ekşi mayalı ekmek

200 gram kuzu döş kıyma

400 gram dana döş kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon

Islama köfte sosu için:

½ litre kemik suyu

½ çay bardağı sıvı yağ

3 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

10 adet kiraz domates

10 adet kıl biber

ISLAMA KÖFTE YAPILIŞI

Kemik suyu, sıvı yağ ve toz kırmızı biberi ağzı geniş bir tavada kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın.

Ardından sosu ocaktan alıp hafifçe ılıtın.

İki dilim ekmeğin içini küçük parçalara ayırın ve üzerine rendelediğiniz soğanı ekleyerek karıştırın.

Kıymaları derin bir kaba alın, baharatları ve soğanlı ekmeği ekleyin.

Çok fazla ezmeden harmanlayın.

Harcı hemen pişirecekseniz 20-30 dakika oda sıcaklığında, daha sonra pişirecekseniz buzdolabında bekletin.

Elinizi hafifçe yağlayın ve harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı köfteler oluşturun.

Islama köfteleri hafifçe yağladığınız tavada önlü arkalı pişirin.

Ara ara biriken yağı başka bir kaba alın; aksi takdirde köfteler haşlanır.

Ekmeği sosun içinde önlü arkalı batırıp süzdürün, ardından orta sıcaklıktaki tavada kızartın.

Köfteleri pişirdiğiniz tavada kiraz domates ve kıl biberleri de soteleyin.

Islak ve kızarmış ekmeklerin üzerine ıslama köfteleri yerleştirin, yanına sotelediğiniz domates ve biberleri ekleyin.

Şıra veya ayran ile servis yapın.

Afiyet olsun!