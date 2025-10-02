Samsun’un meşhur lezzeti: Çakallı menemen tarifi

Çakallı menemen, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Çakallı beldesinden tüm Türkiye’ye yayılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen özel bir menemen çeşididir. Klasik menemenden farklı olarak bol soğanlı yapılmasıyla öne çıkar. Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerinde Çakallı mevkiinde menemen yemeden yolculuğunu tamamlamayan pek çok kişi vardır.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

6-7 adet yeşil biber

5 adet domates

4 adet yumurta

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine doğranmış biberleri ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.

Kabukları soyulmuş ve küçük doğranmış domatesleri tencereye ilave edin. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Harç iyice özleşince tuz ve baharatları ekleyin.

Yumurtaları üzerine kırın ve karıştırmadan, kısık ateşte pişmeye bırakın. Yumurtalar katılaşınca servis edin.