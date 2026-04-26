Saray mutfağından sofralara: Yanık kokusuyla mest eden tam kıvamında Kazandibi tarifi...

Sütlü tatlıların hafifliğiyle karamelin o yoğun lezzetini tek bir tepside buluşturan Kazandibi, kıvam tutturması zor gibi görünse de doğru ölçülerle yapıldığında dünyanın en keyifli tariflerinden birine dönüşür. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

İpeksi Muhallebisi İçin:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı (Ocaktan alırken eklenecek)

Tepsinin Dibini Yakmak (Karamelize Etmek) İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı (Tepsiyi yağlamak için)

3 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri (veya ince çekilmiş toz şeker)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir tencereye sütü, 1 su bardağı toz şekeri, pirinç ununu ve nişastayı alın. Ocağın altını açmadan önce hiçbir topak kalmayana dek tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Ocağın altını orta ateşe getirin. Karışım göz göz olup yoğun ve esnek bir kıvam alana dek (dibinin tutmaması için) sürekli aynı yöne doğru karıştırarak pişirin. Ocaktan alır almaz içine vanilyayı ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip, yağ eriyene kadar mikserle veya çırpıcıyla hızlıca 2-3 dakika çırpın. (Bu işlem esnekliği artırır).

Yanmaz yapışmaz orta boy bir fırın tepsisinin (tercihen dikdörtgen veya yuvarlak alüminyum/teflon tepsi) tabanını 1 yemek kaşığı tereyağı ile bolca yağlayın. Yağlanmış tabanın her yerine eşit gelecek şekilde pudra şekerini bir süzgeç yardımıyla serpiştirin.

Hazırladığınız sıcak muhallebiden 2-3 kepçe alıp tepsinin tabanındaki şekerin üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Tepsiyi ocağın en büyük gözüne alın ve orta ateşte sürekli tepsiyi çevirerek (her köşesinin eşit yanması için) şekeri karamelize etmeye başlayın. Alttan gelen cızırtı sesleri ve hafif bir yanık şeker kokusu duyduğunuzda, bir spatulayla kenarından hafifçe kaldırıp renginin o meşhur koyu kahverengiye dönüp dönmediğini kontrol edin.

Tepsinin dibi tamamen ve eşit şekilde kızarıp karamelize olduğunda tepsiyi ocaktan alın. Kalan sıcak muhallebinin tamamını dikkatlice ve yavaşça tepsiye dökün. Üzerini bir spatulayla pürüzsüz olacak şekilde düzleştirin.

Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta bekletin. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırın ve o esnek dokunun tam oturması için en az 4-5 saat (ideali bir gece) iyice soğutun.

İyice soğuyan Kazandibi'ni bıçakla uzun dikdörtgen şeritler halinde kesin. Bir spatula yardımıyla dilimin bir ucundan kaldırıp kendi üzerine doğru rulo yaparak sarın ve o muazzam yanık yüzeyi üste gelecek şekilde servis tabağına alın.