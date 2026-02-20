Saray mutfağının başyapıtı: Mutancana tarifi...

Mutancana, Türk mutfak kültürünün ne kadar köklü ve cesur olduğunun en lezzetli kanıtı. Özel davetlerin masayı aydınlatacak yıldızı olmaya hazır...

MALZEMELER

500 gr kuzu kol (Kuşbaşı doğranmış - dana eti de tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

10-12 adet arpacık soğan

2 diş ince kıyım sarımsak

Kuru Meyve ve Kuruyemişler:

1 çay bardağı kabuksuz çiğ badem (Sıcak suda bekletilip kabuğu soyulmuş)

10 adet kuru kayısı (Küp küp doğranmış)

5 adet kuru incir (Küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı kuru üzüm (Sarı çekirdeksiz)

Sos ve Baharatlar:

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı sumak veya 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi (Ekşilik katmak için)

2 su bardağı ılık su

Tuz, karabiber, çok az tarçın

TARİF

Geniş ve kalın tabanlı bir tencerede (mümkünse bakır veya döküm) tereyağını eritin. Etleri ilave edip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine bütün halindeki arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar hafifçe pembeleşene kadar sotelemeye devam edin.

Tencereye ılık suyu, tuzu ve karabiberi ilave edin. Kapağını kapatıp, etler yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişmeye bırakın.

Etler pişerken ayrı bir ufak tavada bademleri, kuru kayısıları ve kuru incirleri çok az tereyağında 2-3 dakika soteleyip tatlarının açığa çıkmasını sağlayın. (İncirlerin dağılmaması için en son ekleyin).

Etler yumuşayıp suyunu hafifçe çektiğinde, sotelediğiniz kuru meyveleri, bademleri ve kuru üzümü tencereye ilave edin.

Yemeğin asıl karakterini verecek olan balı, sumağı (veya sirkeyi) ve çok hafif tarçını da ekleyip nazikçe karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp 5-10 dakika daha tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için kısık ateşte demlendirin.

Altını kapattığınız yemeği biraz dinlendirdikten sonra, yanında tane tane dökülen sade bir tereyağlı pilav ile servis edin.