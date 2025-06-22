Sebzenin en renkli hali: Türlü tarifi

Türlü, Türk mutfağının en klasik ve en besleyici yemeklerinden biridir. Patlıcan, kabak, patates, biber ve domates gibi sebzelerin bir arada pişirildiği bu yemek, hem pratik hem de oldukça doyurucudur. Peki, sebzenin en renkli hali olan bu leziz yemek nasıl yapılır? İşte, nefis türlü tarifi...





TÜRLÜ TARİFİ

Malzemeler (4 kişilik):

1 adet orta boy patlıcan

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates (veya 1 yemek kaşığı domates salçası)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı:

1 diş sarımsak, kekik veya pul biber

TÜRLÜ YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın ve acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin.

Bu sırada diğer sebzeleri de kabuklarını soyup aynı boyutta doğrayın.

Bir tencereye zeytinyağını alın.

Küp doğranmış soğanı ve biberleri ekleyip 3-4 dakika soteleyin.

Sarımsak ekleyecekseniz bu aşamada ilave edin.

Suyu süzülen patlıcanları, ardından sırayla havuç, patates, kabak ve en son domatesleri tencereye ekleyin.

Tüm sebzeleri karıştırmadan, üst üste dizerek pişirmek sebzelerin formunu korumasını sağlar.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun!



