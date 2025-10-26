Şefin sırrı nihayet ortaya çıktı: Gordon Ramsay’den kremsi omlet tarifi

Gordon Ramsay’nin omleti, klasik kahvaltılardan çok daha fazlasını vadediyor. Fransız tekniğiyle hazırlanan bu omlet, dışı yumuşacık, içi ise ipeksi bir kıvamda kalıyor. Şefin en büyük sırrı ise sabır, düşük ısı ve tereyağının gücü!

MALZEMELER

3 adet taze yumurta

1 yemek ka şığı tereyağı

Tuz ve karabiber

İsteğe g öre taze otlar (maydanoz, frenk so ğanı veya dereotu)

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları çırpın: Ramsay, yumurtaları fazla çırpmamayı öneriyor; sadece sarı ve beyazın karışması yeterli.

Tavayı ısıtın: Orta-düşük ateşte ısıtılmış tavaya tereyağını ekleyin. Tereyağı köpürmeye başlayınca yumurtaları dökün.

Sürekli karıştırın: Şefin en kritik noktası burası. Yumurtalar tavada pişerken tahta spatula ile sürekli, ama nazikçe karıştırın.

Kıvamı yakalayın: Yumurtalar kremsi bir dokuya gelince ocağı kapatın. Tavanın sıcaklığı pişirmeye devam edecektir.

Baharatlayın: En son aşamada tuz, karabiber ve ince doğranmış taze otları ekleyin.

ŞEFİN PÜF NOKTASI

Ramsay, omletin içine süt veya krema koymaz. Gerçek kremsilik, yumurtaların doğru ısıda ve yavaş pişirilmesinden gelir. Fazla pişirmek, omleti lastik gibi yapar.