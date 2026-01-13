Şerbeti tam kıvamında: Padişah lokumu tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan zarif tatlılardan biri olan padişah lokumu, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla şerbetli tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alır. İrmikli hamurun içine saklanan cevizli harç ve fırından çıktıktan sonra buluştuğu şerbet, bu tatlıyı hem pratik hem de gösterişli kılar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz padişah lokumu, misafir sofralarına da çok yakışır.

PADİŞAH LOKUMU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un

İç harcı için:

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

PADİŞAH LOKUMU NASIL YAPILIR?

Şerbeti hazırlayın:

Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 8–10 dakika daha pişirin. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Hamuru yoğurun:

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı karıştırın. İrmik, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Şekillendirin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda açın, ortasına cevizli harç koyup kapatın. Dikiş yeri alta gelecek şekilde tepsiye dizin.

Pişirin:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Şerbetleyin:

Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlılar şerbeti çekene kadar dinlendirin.