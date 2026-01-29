Şerbeti tam kıvamında, yumuşacık lezzet: Peynir tatlısı tarifi

Türk mutfağının sevilen şerbetli tatlılarından biri olan peynir tatlısı, dışı hafif kızarmış içi ise yumuşak dokusuyla dikkat çeker. Doğru peynir seçimi ve kıvamında şerbetle hazırlanan peynir tatlısı, tatlı krizlerine pratik ve lezzetli bir çözüm sunar.

MALZEMELER

Tatlı için:

250 gram tuzsuz lor peyniri veya tatlı peyniri

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilin

2 yemek kaşığı un

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞ

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tatlı için peyniri bir kaba alıp çatalla iyice ezin.

Yumurta, irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın veya küçük dikdörtgenler şeklinde hazırlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çektikten sonra isteğe göre üzerine kaymak veya dondurma ile servis edin.