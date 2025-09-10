Şerbetiyle damak çatlatan enfes lezzet: Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Kaymaklı ekmek kadayıfı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Bol şerbeti, yumuşacık ekmeği ve üzerine eklenen taze kaymağıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. Özellikle bayram sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı, pratik yapımıyla da öne çıkar. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde misafirlerinize unutulmaz bir tatlı sunabilirsiniz. Peki, şerbetiyle damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi...

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TAR İ F İ

Malzemeler:

1 adet hazır ekmek kadayıfı

5 su bardağı toz şeker

5,5 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

Servis için kaymak

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI YAPLI Ş I

Tencereye su ve şekeri alın, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyerek 10 dakika daha kaynatın.

Hazır ekmek kadayıfını geniş bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine sıcak şerbeti yavaş yavaş dökün.

Şerbetin tamamen çekmesi için dinlenmeye bırakın.

Tatlı şerbetini tamamen çektikten sonra dilimleyin.

Üzerine bolca kaymak ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!