Şerbetiyle sofraları şenlendiren lezzet: Haşhaşlı revani tarifi

Revani, şerbetli tatlılar arasında hem hafifliği hem de aromasıyla özel bir yere sahiptir. Haşhaş tohumu eklenince ortaya çıkan hafif çıtır dokusu ve kendine has aroması, revaniyi daha da lezzetli kılar. İşte, şerbetiyle sofraları şenlendiren haşhaşlı revani tarifi...

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Revani için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı haşhaş

1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

HAŞHAŞLI REVANİ YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu, un ve haşhaşı ekleyerek homojen bir hamur elde edin.

Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün ve 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak revaniyi dilimleyin ve soğuyan şerbeti üzerine gezdirin.

Şerbeti iyice çekmesi için biraz bekleyin.

Dilimleyip servis edin.

İsteğe bağlı olarak üzerini dövülmüş ceviz veya hindistancevizi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!